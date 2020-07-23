2020-07-23T07:31:52+03:00
Спорт

Мотогонщики из Мегиона заняли второе место на чемпионате УРФО

На соревнования съехались более 200 лучших спортсменов страны
Вера Зенина
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Фото: официальный Мегион, соцсеть "ВКонтакте"Фото: официальный Мегион, соцсеть "ВКонтакте"
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Мегионские мотогонщики из «Северной лиги» приняли участие в чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по мотокроссу.

Гонка проходила на мототрассе «Юность», известной своей коварностью и сложным рельефом, поэтому исход был непредсказуем. Жаркие баталии длились два дня в разных возрастных категориях и классах технического средства.

Наши спортсмены соревновались в 5 классах и в каждом им предстояла жаркая борьба.

По итогам соревнований в классе 65 см3 «Юноши» Тимофей Архипов занял 9 место, а Илья Ишменёв - 13.

В классе 125 см3 «Юноши» Алексей Орлов смог завоевать первое место, Кирилл Ишменёв - 11.

В классе 125 см3 «Мужчины» Данил Кесов занял 5 место.

В классе 250 см3 «Мужчины» Владимир Бобин удостоился третьего призового места, Александр Анисимов - 13.

В классе 125 см3 (4Т) «Мужчины» Василий Несытых завоевал первое место.

В общекомандном зачёте мегионцы заняли второе место, уступив лишь многократному чемпиону - команде из Каменска-Уральского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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