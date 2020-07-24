2020-07-24T09:59:22+03:00
Спорт

Югорчанин - Иван Кирилов занял третье место в контрольной тренировке по бегу на три тысячи метров

Его земляк - Сергей Устюгов занял 5 место
Вера Зенина
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Фото: www.depsport.admhmao.ruФото: www.depsport.admhmao.ru
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На дворе - лето, а сборная команды России по лыжным гонкам неустанно готовится к соревнованиям.

Ребята тренируются на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», в Пермском крае.

Югорские спортсмены, Сергей Устюгов и Иван Кириллов показали высокие результаты в контрольной тренировке по бегу на 3 тысячи метров. Занимаются они в группе Маркуса Крамера и Сергея Турышева.

По итогу забега, проходившего между участниками двух групп, Иван Кириллов занял 3 место с результатом 0:08:58, Сергей Устюгов - 5 место - с результатом 0:09:21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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