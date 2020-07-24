Югорчанин - Иван Кирилов занял третье место в контрольной тренировке по бегу на три тысячи метров
На дворе - лето, а сборная команды России по лыжным гонкам неустанно готовится к соревнованиям.
Ребята тренируются на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», в Пермском крае.
Югорские спортсмены, Сергей Устюгов и Иван Кириллов показали высокие результаты в контрольной тренировке по бегу на 3 тысячи метров. Занимаются они в группе Маркуса Крамера и Сергея Турышева.
По итогу забега, проходившего между участниками двух групп, Иван Кириллов занял 3 место с результатом 0:08:58, Сергей Устюгов - 5 место - с результатом 0:09:21.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мотогонщики из Мегиона заняли второе место на чемпионате УРФО. На соревнования съехались более 200 лучших спортсменов страны (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU