В Сургуте неизвестные стреляли из машины по остановке

27 Июль 2020 2020-07-27T16:25:13+03:00

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Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «Вконтакте» о возмутительном поведении неизвестных граждан.

-В ночь с 24 на 25 июля неизвестные совершили акт вандализма - разбили стекло утеплённой остановки «Храм Георгия Победоносца» на Университетской. Судя по видеозаписи, кто-то выстрелил в павильон из машины, вероятно, из травматического пистолета. Это второй за месяц случай порчи остановок - первый произошёл на Никольской, - написал Вадим Николаевич.

Стоит добавить, что оба павильона оборудованы камерами, поэтому личности виновных установят в ближайшее время. Затем им придётся заплатить штраф и возместить расходы на ремонт. Примерная стоимость такой остановки - два миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU