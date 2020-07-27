Наталья Комарова открыла Аллею памяти и славы в Сургуте
В Сургуте продолжают чтить память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Недавно в городе состоялось открытие Аллеи памяти и славы на улице Университетской. Губернатор Югры Наталья Комарова лично посетила мероприятие.
По задумке авторов, мемориал создаст в городе дополнительное культурно-историческое пространство и станет символом патриотического воспитания для подрастающего поколения.
Пока на участке установлены малые архитектурные формы, но работа идёт полным ходом. Центральную часть аллеи – монумент, планируется изготовить по эскизу победителя общегородского конкурса.
Торжественное открытие запланировано на 9 мая 2021 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU