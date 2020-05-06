Ветеран Великой Отечественной войны получил российский паспорт в Сургуте
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Новиков в преддверии 75-ой годовщины Победы получил гражданство РФ в Сургуте.
- Труженик тыла Николай Новиков в присутствии сотрудников отдела по вопросам миграции УМВД по Сургуту в торжественной обстановке произнес присягу гражданина России и получил паспорт, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Ранее Николай Новиков проживал в Украине и являлся ее гражданином. Недавно его сургутские родственники приняла решение о переезде 87-летнего ветерана.
Мужчине торжественно вручили паспорт и поздравили с получением гражданства РФ, а также с наступающим праздником.
ИСТОЧНИК KP.RU