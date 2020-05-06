2020-05-06T15:38:22+03:00
Общество

Ветеран Великой Отечественной войны получил российский паспорт в Сургуте

Николай Новиков - бывший гражданин Украины
Руслан Савинов
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Ветеран Великой Отечественной войны получил российский паспорт в Сургуте. Фото УМВД по ХМАО.Ветеран Великой Отечественной войны получил российский паспорт в Сургуте. Фото УМВД по ХМАО.
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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Новиков в преддверии 75-ой годовщины Победы получил гражданство РФ в Сургуте.

- Труженик тыла Николай Новиков в присутствии сотрудников отдела по вопросам миграции УМВД по Сургуту в торжественной обстановке произнес присягу гражданина России и получил паспорт, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Ранее Николай Новиков проживал в Украине и являлся ее гражданином. Недавно его сургутские родственники приняла решение о переезде 87-летнего ветерана.

Мужчине торжественно вручили паспорт и поздравили с получением гражданства РФ, а также с наступающим праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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