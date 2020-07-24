2020-07-24T15:27:03+03:00
Недвижимость

Жители Нижневартовска получат газовую котельную в новом году

На её строительство потратят более 600 миллионов рублей
Вера Зенина
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Фото: www.n-vartovsk.ruФото: www.n-vartovsk.ru
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В Нижневартовске продолжается строительство газовой котельной. Новый объект поможет обеспечить теплом жителей шести микрорайонов.

Работы начались ещё в 2019 году. Первый этап строительства должен завершиться с октября по декабрь. Второй - будет посвящён пуско-наладочным работам, после их завершения котельную введут в эксплуатацию. По срокам - это первая половина 2021 года.

На данный момент уже установлено газовое оборудование и монтируются ёмкости. Объект планируют оснастить автоматизированной системой управления, обеспечивающей заданные параметры во внутреннем и внешнем тепловых контурах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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