Жители Нижневартовска получат газовую котельную в новом году
В Нижневартовске продолжается строительство газовой котельной. Новый объект поможет обеспечить теплом жителей шести микрорайонов.
Работы начались ещё в 2019 году. Первый этап строительства должен завершиться с октября по декабрь. Второй - будет посвящён пуско-наладочным работам, после их завершения котельную введут в эксплуатацию. По срокам - это первая половина 2021 года.
На данный момент уже установлено газовое оборудование и монтируются ёмкости. Объект планируют оснастить автоматизированной системой управления, обеспечивающей заданные параметры во внутреннем и внешнем тепловых контурах.
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ИСТОЧНИК KP.RU