В Нижневартовске проверяют готовность деревянных домов к зиме
Жилищные службы Нижневартовска продолжают готовиться к зиме. Не обошли вниманием и деревянные дома, расположенные в отдалённых посёлках.
В обслуживании у миниципального предприятия находится более ста таких строений, перед проведением ремонта каждое из них было обследовано.
Уже сейчас на десяти домах в посёлке Дивный обновляют шиферные кровли. Продолжается работа по утеплению фасадов домов, при необходимости заменят оконные блоки и двери, проведут утепление трубопроводов.
-В связи со спецификой домов во временных посёлках, все мероприятия по подготовке к зиме у нас находятся под особым контролем. До 10 августа они должны быть завершены. Текущий ремонт домов производится за счёт средств, поступивших в виде квартплаты от жильцов, - рассказал главный инженер миниципального предприятия города Максим Коростелёв.
ИСТОЧНИК KP.RU