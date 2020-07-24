В Нижневартовске проверяют готовность деревянных домов к зиме

24 Июль 2020 2020-07-24T06:30:28+03:00

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Жилищные службы Нижневартовска продолжают готовиться к зиме. Не обошли вниманием и деревянные дома, расположенные в отдалённых посёлках.

В обслуживании у миниципального предприятия находится более ста таких строений, перед проведением ремонта каждое из них было обследовано.

Уже сейчас на десяти домах в посёлке Дивный обновляют шиферные кровли. Продолжается работа по утеплению фасадов домов, при необходимости заменят оконные блоки и двери, проведут утепление трубопроводов.

-В связи со спецификой домов во временных посёлках, все мероприятия по подготовке к зиме у нас находятся под особым контролем. До 10 августа они должны быть завершены. Текущий ремонт домов производится за счёт средств, поступивших в виде квартплаты от жильцов, - рассказал главный инженер миниципального предприятия города Максим Коростелёв.

ИСТОЧНИК KP.RU