За прошедшие сутки на дорогах Югры пострадали несколько подростков

Фото: госавтоинспеция Югры, соцсеть "ВКонтакте"

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы, в том числе 2 подростков.

Одно из ДТП произошло в Нефтеюганске по вине 23-летнего водителя. Управляя автомобилем «Ленд Ровер», парень наехал на 15-летнюю девочку, которая шла по тротуару. В результате этого она получила травмы.

Второе – в Белоярском районе неподалёку от гаражей. Автомобиль «Шевроле», за рулём которого находился 80-летний водитель, наехал на 14-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы.

Также на территории округа 8 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 - за отказ от медицинского освидетельствования, 4 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, 22 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

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