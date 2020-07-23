За прошедшие сутки на дорогах Югры погибли два человека

23 Июль 2020 2020-07-23T09:25:38+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 7 - получили травмы.

Одно из трагических ДТП произошло в Сургуте, на улице Центральная в районе СПК «Победит-1». Мужчина 64 лет, управляя автомобилем «Тойота», врезался в линию электропередач. От полученных травм водитель скончался на месте.

Второе - на 92 километре автодороги «Коммунистический-Вонъеган» около часа ночи. Мужчина 1959 года рождения, управляя автомобилем «Киа», сбил водителя «КАМАЗа», который в это время меня колесо. В результате автоаварии 50-летний пешеход погиб на месте.

Также на территории округа 6 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 - за отказ от медицинского освидетельствования, 2 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 26 - за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU