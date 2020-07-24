В Югре сотрудники ГИБДД проверят водителей на состояние алкогольного опьянения

24 Июль 2020 2020-07-24T05:53:04+03:00

Мероприятие направлено на повышение безопасности на дорогах

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Проверка пройдёт сегодня на трассе «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск». Исполнять её будут сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Югре.

Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, а также их своевременном исключение из процесса движения.

Напоминаем, что с 21 по 22 июля на территории Югры было поймано шесть водителей, севших за руль после принятия алкоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU