2020-07-24T05:53:04+03:00
Общество

В Югре сотрудники ГИБДД проверят водителей на состояние алкогольного опьянения

Мероприятие направлено на повышение безопасности на дорогах
Вера Зенина
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Сотрудники ГИБДД проверят водителей на состояние алкогольного опьяненияСотрудники ГИБДД проверят водителей на состояние алкогольного опьяненияФото: pixabay.com
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Проверка пройдёт сегодня на трассе «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск». Исполнять её будут сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Югре.

Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, а также их своевременном исключение из процесса движения.

Напоминаем, что с 21 по 22 июля на территории Югры было поймано шесть водителей, севших за руль после принятия алкоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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