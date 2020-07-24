В Югре полыхает почти 7 тысяч гектаров леса
В Югре действует 29 лесных пожаров общей площадью 6952 га из них 6 крупных на территории Кондинского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, площадь возгорания земель - 6236 га.
За прошедшие сутки сотрудники МЧС справились с 10 лесными пожарами на площади 764 га, в том числе один крупных – 501 га. Полностью ликвидировано два лесных пожара.
В тушении были задействованы 390 сотрудников Авиалесоохраны Югры и 8 единиц техники, привлечена авиатехника, в том числе с водосливным устройством.
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ИСТОЧНИК KP.RU