2020-07-23T08:49:09+03:00
Происшествия

С начала пожароопасного сезона в Югре сгорело почти 33 тысячи гектаров леса

Угрозы населённым пунктам нет
Вера Зенина
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Фото: МЧС России по ХМАО-ЮгреФото: МЧС России по ХМАО-Югре
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В Югре действует 27 лесных пожаров общей площадью 8926 гектаров из них 6 крупных на территории Кондинского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, площадь возгорания земель - 7281 гектаров.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС справились с 13 лесными пожарами на площади 1349 гектаров, в том числе 2 крупных – 981 гектаров. Полностью ликвидировано два лесных пожара.

В тушении были задействованы сотрудники и техника Авиалесоохраны Югры, привлечена авиатехника, в том числе с водосливным устройством.

С начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 285 лесных пожара. Площадь, пройденная огнём, составила 32929 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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