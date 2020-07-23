С начала пожароопасного сезона в Югре сгорело почти 33 тысячи гектаров леса

23 Июль 2020 2020-07-23T08:49:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре действует 27 лесных пожаров общей площадью 8926 гектаров из них 6 крупных на территории Кондинского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, площадь возгорания земель - 7281 гектаров.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС справились с 13 лесными пожарами на площади 1349 гектаров, в том числе 2 крупных – 981 гектаров. Полностью ликвидировано два лесных пожара.

В тушении были задействованы сотрудники и техника Авиалесоохраны Югры, привлечена авиатехника, в том числе с водосливным устройством.

С начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 285 лесных пожара. Площадь, пройденная огнём, составила 32929 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU