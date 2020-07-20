2020-07-26T14:26:23+03:00
Происшествия

С начала сезона в Югре утонули 13 человек

Среди погибших есть ребёнок
Вера Зенина
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С начала сезона в Югре утонули 13 человекС начала сезона в Югре утонули 13 человекФото: pixabay.com
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С начала сезона в Югре зарегистрировано 15 происшествий на воде, к сожалению, большинство из них с трагическим исходом: погибли 13 жителей, включая одного ребёнка. Информацию об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперштаба.

-Большинство утонувших не соблюдали правила безопасности на водных объектах или купались не в предназначенных для этого местах. Есть случаи гибели на рыбалке и во время катания на гидроциклах, - заявила глава региона.

В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 8 происшествий на воде, погибшими от рук стихии оказались 10 человек.

Глава округа попросила муниципальные и надзорные органы усилить контроль за водными объектами, а также проведение профилактических работ с жителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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