2020-07-17T12:11:41+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на реках Югры пропали четыре человека

Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к поискам
Вера Зенина
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Фото: МЧС Росси по ХМАО-ЮгреФото: МЧС Росси по ХМАО-Югре
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Не секрет, что югорские реки и водоёмы бывают очень опасны. Помнить об этом надо всегда, особенно когда возникает желание искупаться или порыбачить.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС получили четыре вызова. Во всех говорилось о пропаже людей на территории рек или озёр.

Первый раз поисковая группа выезжала на озеро Темряк в районе деревни Катыш. Требовалась помощь в поиске мужчины 1999-го года рождения. Прибыв на место, спасатели провели водолазные работы площадью 1000 метров. Обследовали береговую линию озера и акваторию на расстояние более 110 километров. Тело мужчины нашли на берегу и передали сотрудникам полиции в посёлок Старый Катыш.

Второй раз спасатели выезжали на реку Обь в район посёлка городского типа Приобье – Перегрёбное. Необходимо было найти мужчину 1965 года рождения. Прибыв к месту поисков, спасатели осмотрели 130 километров береговой линии и 26 километров акватории реки Обь. Обнаружить мужчину пока не удалось.

Третий вызов был тоже на реку Обь. В месте, граничащем с Томской областью, потерялся мужчина 1988 года рождения. Спасатели обследовали лесной массив площадью 20 000 метров и 1 км береговой линии реки. С помощью специального оборудования группа осмотрела 150 метров дна, однако поиски результатов не дали.

В четвёртый раз сотрудники выезжали на реку Чёрная. Необходимо было найти подростка, который отправился купаться с друзьями. После продолжительных поисков тело мальчика было обнаружено спасателями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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