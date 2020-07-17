В Сургуте спасатели продолжают искать тело утонувшего подростка
В Сургуте сотрудники МЧС продолжают искать тело подростка, утонувшего в реке Чёрная.
Трагедия случилась вчера, когда компания ребят отправилась отдыхать на пляж. По словам очевидцев, мальчик не умел плавать, но всё равно забрался в воду. После этого подросток решил дойти до своих товарищей, которые купались не далеко от берега, но не успел. Неожиданно для всех, он провалился на глубину и не смог выбраться.
-Мы отдыхали все вместе. Потом пошли в воду, он зашёл последним, потому что плавать не умел. Ребята его ждали подальше, чтобы, если что, подстраховать, он шёл-шёл, а потом провалился в яму, так и не выплыл. Мы позвали на помощь, но уже не спасли, - рассказал друг утонувшего.
ИСТОЧНИК KP.RU