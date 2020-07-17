2020-07-17T10:10:00+03:00
Происшествия

В Сургуте спасатели продолжают искать тело утонувшего подростка

Мальчик пошёл купаться с друзьями и провалился на глубину
Вера Зенина
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Подросток не умел плаватьПодросток не умел плаватьФото: pixabay.com
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В Сургуте сотрудники МЧС продолжают искать тело подростка, утонувшего в реке Чёрная.

Трагедия случилась вчера, когда компания ребят отправилась отдыхать на пляж. По словам очевидцев, мальчик не умел плавать, но всё равно забрался в воду. После этого подросток решил дойти до своих товарищей, которые купались не далеко от берега, но не успел. Неожиданно для всех, он провалился на глубину и не смог выбраться.

-Мы отдыхали все вместе. Потом пошли в воду, он зашёл последним, потому что плавать не умел. Ребята его ждали подальше, чтобы, если что, подстраховать, он шёл-шёл, а потом провалился в яму, так и не выплыл. Мы позвали на помощь, но уже не спасли, - рассказал друг утонувшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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