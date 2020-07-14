Систему «Безопасный город» усовершенствовали в Сургуте
В Сургуте модернизировали систему «Безопасный город». Комплекс теперь имеет новое видеооборудование.
- Это специальный экран с высоким разрешением и возможностью многократного масштабирования изображений с городских видеокамер, - пояснили в пресс-службе сургутской администрации.
Всю аппаратуру уже синхронизировали между собой. В случае возникновения внештатной ситуации специалисты единой дежурно-диспетчерской службы детально рассмотрят происходящее на улицах или дорогах Сургута.
- Видеостена помогает диспетчерскому персоналу при возникновении чрезвычайной ситуации детально рассмотреть то, что произошло на автомобильном перекрестке или в местах массового скопления людей, – пояснил начальник пункта управления ЕДДС Евгений Родионов.
Это поможет принять оперативное решение о способе реагирования. На новом экране, к примеру, можно рассмотреть не только цвет, марку и номер авто, но и лица водителя, а также пассажиров.
Добавим, что старое оборудование не могло обеспечить такую подробную детализацию видео.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На пяти улицах Сургута провели дорожные работы
Эксперты тщательно следили за качеством ремонта (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU