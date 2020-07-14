2020-07-14T15:50:12+03:00
Общество

Систему «Безопасный город» усовершенствовали в Сургуте

Детализация видео теперь выше любых описаний
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Систему «Безопасный город» усовершенствовали в СургутеСистему «Безопасный город» усовершенствовали в Сургуте
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В Сургуте модернизировали систему «Безопасный город». Комплекс теперь имеет новое видеооборудование.

- Это специальный экран с высоким разрешением и возможностью многократного масштабирования изображений с городских видеокамер, - пояснили в пресс-службе сургутской администрации.

Всю аппаратуру уже синхронизировали между собой. В случае возникновения внештатной ситуации специалисты единой дежурно-диспетчерской службы детально рассмотрят происходящее на улицах или дорогах Сургута.

- Видеостена помогает диспетчерскому персоналу при возникновении чрезвычайной ситуации детально рассмотреть то, что произошло на автомобильном перекрестке или в местах массового скопления людей, – пояснил начальник пункта управления ЕДДС Евгений Родионов.

Это поможет принять оперативное решение о способе реагирования. На новом экране, к примеру, можно рассмотреть не только цвет, марку и номер авто, но и лица водителя, а также пассажиров.

Добавим, что старое оборудование не могло обеспечить такую подробную детализацию видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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