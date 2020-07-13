На пяти улицах Сургута провели дорожные работы

13 Июль 2020 2020-07-13T15:11:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сургуте на минувшей неделе дорожные работы велись на пяти улицах: Семена Билецкого, Лермонтова, Маяковского, 30 лет Победы, Профсоюзов и проезде «от ул. Генерала Иванова вдоль ул. 30 лет Победы, 37/1, 37/2».

- Выполнялись работы по устройству нижнего слоя дорожного покрытия, тротуарной плитки, основания тротуаров, установке бордюрного камня, ликвидации колейности, - уточнили в пресс-службе городской думы.

Проверяющие контролировали ремонтные работы. Например, основные замечания, касающиеся улицы Семена Билецкого (три выезда) звучат следующим образом:

- На отдельных ремонтируемых участках не был соблюден временной интервал между обработкой поверхности битумной эмульсией и устройством нижнего слоя дорожного покрытия, бордюрный камень тротуаров имеет повреждения (сколы), место шурфовки (вдоль существующего тротуара, не было огорожено сигнальной лентой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дорожный ремонт в Ханты-Мансийске ведут в две смены

До конца лета дорожники планируют полностью закончить обновление транспортных артерий города (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU