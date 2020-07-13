2020-07-13T15:11:25+03:00
Общество

На пяти улицах Сургута провели дорожные работы

Эксперты тщательно следили за качеством ремонта
Руслан Савинов
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На пяти улицах Сургута провели дорожные работы. Фото пресс-службы думы города.На пяти улицах Сургута провели дорожные работы. Фото пресс-службы думы города.
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В Сургуте на минувшей неделе дорожные работы велись на пяти улицах: Семена Билецкого, Лермонтова, Маяковского, 30 лет Победы, Профсоюзов и проезде «от ул. Генерала Иванова вдоль ул. 30 лет Победы, 37/1, 37/2».

- Выполнялись работы по устройству нижнего слоя дорожного покрытия, тротуарной плитки, основания тротуаров, установке бордюрного камня, ликвидации колейности, - уточнили в пресс-службе городской думы.

Проверяющие контролировали ремонтные работы. Например, основные замечания, касающиеся улицы Семена Билецкого (три выезда) звучат следующим образом:

- На отдельных ремонтируемых участках не был соблюден временной интервал между обработкой поверхности битумной эмульсией и устройством нижнего слоя дорожного покрытия, бордюрный камень тротуаров имеет повреждения (сколы), место шурфовки (вдоль существующего тротуара, не было огорожено сигнальной лентой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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