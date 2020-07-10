10 Июль 2020 2020-07-10T16:10:05+03:00

Дорожный ремонт в Ханты-Мансийске ведут в две смены. Фото администрации города.

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Летнее обновление автодорог Ханты-Мансийска продолжается. Уже заменили покрытие на запланированных участках улиц: Пионерская - на 66%, Дзержинского – на 87%, Гагарина – на 21%, Мира (от ул. Строителей до Аэропорта) – 100%.

- Всего в этом году ремонт запланирован на 13 дорожных участках, общей площадью свыше 160 тысяч кв.м., - рассказали о планах в пресс-службе администрации города.

К процессу обновления магистралей дорожники подходят комплексно: фрезеруют старый асфальт, заменяют на новый все слои, устанавливают бордюры, ремонтируют ливневые стоки

Известно, что впереди по плану замена дорожного полотна на улицах Кирова, Коминтерна и переулке Южном.

Эксперты отметили, что ремонт дорог ведётся качественно и на высоком уровне. Подрядчик гарантирует, что новое покрытие прослужит более четырех лет. Помимо этого, разметка наносится при помощи спрей-пластика, который является более ярким и долговечным чем краска.

Напомним, что планируемый объемы работ, по обновлению дорог, превышает показатель 2019 года более чем на 45 тысяч кв.м.

Добавим, что до конца лета дорожники планируют полностью закончить обновление транспортных артерий Ханты-Мансийска. Сейчас работы ведутся в две смены – днем и вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU