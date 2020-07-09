2020-07-09T09:34:49+03:00
Общество

Дамбы Ханты-Мансийского района отремонтируют осенью

В сезон паводков объекты частично пострадали
Руслан Савинов
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Дамбы Ханты-Мансийского района отремонтируют осенью. Фото администрации муниципалитета.Дамбы Ханты-Мансийского района отремонтируют осенью. Фото администрации муниципалитета.
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Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин поручил отремонтировать дамбы обвалования в Троице, Кирпичном и Белогорье.

Уточняется, что в муниципалитете пройден пик роста уровня воды в паводковый период текущего года. Сейчас угрозы подтопления населенных пунктов нет. По данным гидропоста у д. Белогорье на р. Обь максимальный уровень воды зафиксирован 28 июня и составил 10 м 96 см. На 7 июля он составил 10 м 80 см: за десять суток произошло снижение на 16 см.

Из-за воды, ветра и неблагоприятной погоды случилось частичное повреждение отдельных участков дамб обвалования в Троице, Кирпичном и Белогорье.

- Проведено обследование дамб, оценка их состояния – выявлены зоны повреждений, сформированы задачи по подготовке дамб к нормальной эксплуатации в следующий паводковый сезон, - сообщили в управлении гражданской защиты муниципалитета.

Все работы планируют выполнить осенью текущего года при минимальном уровне воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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