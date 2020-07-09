Дамбы Ханты-Мансийского района отремонтируют осенью
Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин поручил отремонтировать дамбы обвалования в Троице, Кирпичном и Белогорье.
Уточняется, что в муниципалитете пройден пик роста уровня воды в паводковый период текущего года. Сейчас угрозы подтопления населенных пунктов нет. По данным гидропоста у д. Белогорье на р. Обь максимальный уровень воды зафиксирован 28 июня и составил 10 м 96 см. На 7 июля он составил 10 м 80 см: за десять суток произошло снижение на 16 см.
Из-за воды, ветра и неблагоприятной погоды случилось частичное повреждение отдельных участков дамб обвалования в Троице, Кирпичном и Белогорье.
- Проведено обследование дамб, оценка их состояния – выявлены зоны повреждений, сформированы задачи по подготовке дамб к нормальной эксплуатации в следующий паводковый сезон, - сообщили в управлении гражданской защиты муниципалитета.
Все работы планируют выполнить осенью текущего года при минимальном уровне воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU