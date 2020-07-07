В Югре продолжили ремонт дорог, являющихся частью Северного широтного коридора
В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в пригодное состояние приведут несколько важных объектов ХМАО.
Например, например, продолжается ремонт региональной дороги «пгт. Талинка – г. Советский» в 2020 году на участке км 234+475 – км 249+475. Протяженность 15 км., площадь покрытия трассы составляет 122767,7 кв. м.
Вскоре подрядчик выполнит укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
- Такое покрытие имеет высокую стойкость к износу, долгий срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении транспорта. Работы планируется завершить к октябрю, - сообщает дорожники.
Также в 2020 году планируется завершить ремонт на участке региональной дороги «Ханты-Мансийск – Талинка» с 11 по 44 км. Напомним, что работы на этом участке велись с 2018 года, протяженность участка ремонта - 33 км.
Сейчас на упомянутой дороге работы ведутся на участке с 11 по 26 км.
Добавим, что работы по ремонту завершили уже на Объездной дороге Югорска - 7,5 км, на участке автодороги Ханты-Мансийск - Талинка - 17,44 км., Талинка - Советский - 15 км. и на развязке в Ханты-Мансийске - 3,36 км.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Летом 2020 года в Ханты-Мансийске отремонтируют 5 дорог
На эти цели выделено 76 млн. рублей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU