Летом 2020 года в Ханты-Мансийске отремонтируют 5 дорог

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:14:42+03:00

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Текущим летом в Ханты-Мансийске ремонтируют пять дорог.

Речь идет о следующих объектах: улица Гагарина (от улицы Ленина до улицы Мира), улица Чехова (от улицы Лопарева до улицы Маяковского), улица Мира (от улицы Коминтерна до улицы Энгельса), улица Дзержинского (от улицы Чехова до улицы Рознина), улица Пионерская (от улицы Коминтерна до улицы Калинина).

- Рабочие обновляют 38 тысяч кв. м. полотна протяженностью 4,13 км. На эти цели предусмотрено 76 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе региональной думы.

Эксперты отмечают раннее начало, высокие темпы и хорошие масштабы дорожного ремонта в Ханты-Мансийске. Вместе с тем есть и недочёты:

- Затяжные дожди показали определённые места на дорогах, где скапливает и долго стоит вода. Я надеюсь, что причина в том, что работы ещё не завершены, и вскоре ситуация изменится. Объём дорожного ремонта достаточно неплохой, много улиц обновляется, хотя часть из них ремонтировалась в прошлом году, и эти участки снова повторяются, а на других только устраняют ямы, - сообщил парламентарий думы ХМАО Василий Филипенко.

Добавим, что в этом году дорожники рано вышли на объекты – работа кипит уже с мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU