Спящий ребенок в Излучинске перепугал родителей
Зональный поисково-спасательный отряд Нижневартовского района 10 июля выезжал на улицу Строителей в Излучинск по тревожному сообщению:
- Требовалась помощь открыть входную дверь в квартиру, где находился несовершеннолетний ребенок, который на звонки и стук в дверь не реагирует, - пояснили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».
По прибытии к месту вызова спасатели с помощью лестницы через балкон проникли в квартиру.
- Выяснилось, что ребенок крепко спал, в медицинской помощи не нуждался, - сообщили спасатели.
Кроме того, 12 июля спасатели выезжали на улицу Интернациональная в Нягани, по следующему сообщению:
- Было необходимо открыть входную дверь в квартиру, где находилась пожилая женщина, которая на звонки и стук не отвечала, - сообщили спасатели. Как стало известно, проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU