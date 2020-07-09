Юная югорчанка спасла тонущего мальчика в Саратове
Екатерина Еськова спасла тонущего мальчика в Саратове. Это случилось, когда 12-летняя югорчанка следовала с родителями на отдых в Анапу.
- Упомянутый случай произошел в понедельник, 6 июля. Об этом пресс-службе Главного управления МЧС России по Саратовской области рассказали очевидцы, уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
Известно, что Катя с родителями ехала на отдых в Анапу через Саратов.
- Сломалась машина, решили не терять время – отправились позагорать на берегу Волги. Уже собирались уходить, как из воды закричала женщина, - рассказывают очевидцы произошедшего.
Затем Катя увидела, что мальчик лет пяти находится в сетырех метрах от берега и не может самостоятельно выплыть.
- Екатерина тут же бросилась к нему и вытащила на берег. Там к мальчику подбежала мать, к счастью, в медицинской помощи он не нуждался, - рассказали спасатели.
Накануне, 8 июля, с семьей Еськовых встретился начальник главного управления МЧС России по Саратовской области Алексей Татаркин. За неравнодушие и оперативные действия он поблагодарил девочку, а родителей - за отличное воспитание дочери.
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ИСТОЧНИК KP.RU