2020-07-09T13:02:15+03:00
Общество

Юная югорчанка спасла тонущего мальчика в Саратове

Спасительница ехала вместе с родителями на отдых в Анапу
Руслан Савинов
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Юная югорчанка спасла тонущего мальчика в Саратове. Фото МЧС по ХМАО.Юная югорчанка спасла тонущего мальчика в Саратове. Фото МЧС по ХМАО.
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Екатерина Еськова спасла тонущего мальчика в Саратове. Это случилось, когда 12-летняя югорчанка следовала с родителями на отдых в Анапу.

- Упомянутый случай произошел в понедельник, 6 июля. Об этом пресс-службе Главного управления МЧС России по Саратовской области рассказали очевидцы, уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Известно, что Катя с родителями ехала на отдых в Анапу через Саратов.

- Сломалась машина, решили не терять время – отправились позагорать на берегу Волги. Уже собирались уходить, как из воды закричала женщина, - рассказывают очевидцы произошедшего.

Затем Катя увидела, что мальчик лет пяти находится в сетырех метрах от берега и не может самостоятельно выплыть.

- Екатерина тут же бросилась к нему и вытащила на берег. Там к мальчику подбежала мать, к счастью, в медицинской помощи он не нуждался, - рассказали спасатели.

Накануне, 8 июля, с семьей Еськовых встретился начальник главного управления МЧС России по Саратовской области Алексей Татаркин. За неравнодушие и оперативные действия он поблагодарил девочку, а родителей - за отличное воспитание дочери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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