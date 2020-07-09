2020-07-09T11:13:13+03:00
Происшествия

В 20 метрах стоит знак «Купание запрещено»: югорчанин утонул в Иртыше

Всего за лето уже 11 человек погибли в воде
Руслан Савинов
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В 20 метрах стоит знак «Купание запрещено»: югорчанин утонул в Иртыше. Фото МЧС по ХМАО.В 20 метрах стоит знак «Купание запрещено»: югорчанин утонул в Иртыше. Фото МЧС по ХМАО.
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В центр управления в кризисных ситуациях МЧС ХМАО накануне, 8 июля, поступило два сообщения о гибели людей на воде. Всего за прошедшие сутки в России на водоемах случилось более 30 трагических происшествий.

Так, на рейде по реке Иртыш около Ханты-Мансийска в 16:56 инспекторы ГИМС МЧС получили сообщение от очевидцев, что в районе моста «Красный дракон» зашел в воду, нырнул и не вернулся на берег мужчина. Сперва люди удивлялись его умению задерживать дыхание, однако потом забили тревогу.

- Мужчина погиб, тело спасатели достали из воды. В вещах, оставшихся на берегу, звонит сотовый. В двадцати метрах уже несколько лет стоит знак «Купание запрещено», - обратили внимание в пресс-службе МЧС по ХМАО.

- Когда проходит пик подъема уровня воды в Иртыше, то здесь обнажаются топляки, старые ржавые останки запчастей и арматуры. С виду все благополучно, но под водой на каждом шагу опасность, - рассказал начальник пожарно-спасательного гарнизона Вадим Люкшин.

Добавим, что с начала лета специалисты МЧС Югры провели более тысячи рейдов у водоемов. Однако зафиксировано 15 происшествий на воде, 11 человек погибли, два травмированы, еще в шестерых ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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