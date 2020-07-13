2020-07-13T13:27:08+03:00
Общество

С помощью уникальной операции удалось спасти вартовчанку, у которой было кровотечение

Еще десять лет назад редкий диагноз стал бы приговором для пациентки
Руслан Савинов
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С помощью уникальной операции удалось спасти вартовчанку, у которой было кровотечение. Фото депздрава региона.С помощью уникальной операции удалось спасти вартовчанку, у которой было кровотечение. Фото депздрава региона.
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Пациентка в возрасте до 40 лет обратилась в терапевтическое отделение больницы Нижневартовска с жалобами на повышенное давление и кровотечение из носа.

- Врачи отоларингологи в течении одиннадцати суток боролись за ее жизнь, так как источник кровотечения был недосягаем. Пациентке многократно проводились сеансы переливания крови, - уточнили в пресс-службе регионального депздрава.

Для спасения больной врач-хирург Дмитрий Корнилов предложио провести эмболизацию артерии в условиях стационара окружной клинической больницы.

- Под ренгенконтролем через один прокол в паху размером 3 мм. через все тело к кровоточащей артерии был подведен катетер и введено вещество, спустя несколько суток кровотечение у пациентки полностью остановилось и исключен риск его повторного возникновения, - рассказали врачи.

Добавим, что еще десять лет назад такой диагноз стал бы приговором для пациента, но сегодня, благодаря высоким технологиям, новому оборудованию и профессионализму врачей человека удалось спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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