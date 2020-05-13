Мошенник под видом врача обманул пенсионерку, пообещав эффективную операцию
В полицию Нефтеюганска обратился местный житель. Пенсионер рассказал стражам порядка, что его 72-летняя супруга в течение длительного времени получает лечение от болезни.
- На сотовый женщины позвонил неизвестный и представился сотрудником окружной клинической больницы. Мужчина сообщил, что югорчанке возможно провести сложную операцию, которая принесет облегчение, а госпитализироваться необходимо в срочном порядке, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Злоумышленник попросил у пенсионеров оплату стоимости операции. Они перевели ему почти полмиллиона рублей.
Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество». Полицией принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU