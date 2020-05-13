2020-05-13T11:56:58+03:00
Происшествия

Мошенник под видом врача обманул пенсионерку, пообещав эффективную операцию

Руслан Савинов
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Мошенник под видом врача обманул пенсионерку, пообещав эффективную операциюМошенник под видом врача обманул пенсионерку, пообещав эффективную операциюФото: pixabay.com
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В полицию Нефтеюганска обратился местный житель. Пенсионер рассказал стражам порядка, что его 72-летняя супруга в течение длительного времени получает лечение от болезни.

- На сотовый женщины позвонил неизвестный и представился сотрудником окружной клинической больницы. Мужчина сообщил, что югорчанке возможно провести сложную операцию, которая принесет облегчение, а госпитализироваться необходимо в срочном порядке, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Злоумышленник попросил у пенсионеров оплату стоимости операции. Они перевели ему почти полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество». Полицией принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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