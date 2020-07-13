2020-07-13T09:15:56+03:00
Общество

Министр обороны наградил поисковика из Югры

Вадим Ширшиков заслужил знак третьей степени «За отличие в поисковом движении»
Руслан Савинов
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Министр обороны наградил поисковика из Югры. Фото из сообщества "Глава в районе Андрей Трубецкой" в соцсети "ВКонтакте".Министр обороны наградил поисковика из Югры. Фото из сообщества "Глава в районе Андрей Трубецкой" в соцсети "ВКонтакте".
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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «Глава в районе Андрей Трубецкой» сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу наградил поисковика Вадима Ширшикова из Лянтора.

Известно, что Вадим заслужил знак третьей степени «За отличие в поисковом движении» за личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, в установлении имён погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих и проявленные при этом усердие и разумную инициативу.

Отметим, что Вадим учится в университете.

- Если коронавирусные ограничения снимут, то Вадим отправится в экспедицию в Калужскую область в августе, а в сентябре - на Сахалин. Ну что сказать. К – красавчик, - подвел итог глава муниципалитета.

Ранее мы писали о том, как юная югорчанка спасла тонущего мальчика в Саратове. Спасительница ехала вместе с родителями на отдых в Анапу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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