25 Июнь 2020 2020-06-25T16:00:36+03:00

Сургутское движение добровольцев «Дай лапу» спасло уже 3 тысячи животных. Фото из "Инстаграма" Натальи Комаровой.

Волонтеры не собираются останавливаться на достигнутом

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Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» о деятельности сургутского регионального общественного движения «Дай лапу».

Напомним, волонтеры «Дай лапу» помогают потерявшимся кошкам и собакам обрести любящую семью. Добровольцы передерживают, выгуливают животных, дежурят на горячей линии, проводят акции. Объединение спасло более трех тысяч домашних животных.

-. В прошлом году организация вплотную приблизилась к реализации проекта, к которому шла долгие годы. К открытию Центра помощи бездомным животным «Переправа». Сейчас на участке площадью 8 тысяч кв.м. добровольцами построено 30 вольеров. В июне территорию «Переправы» отсыпали, - написала Наталья Комарова.

Она отметила, что до режима самоизоляции в центр регулярно приезжали семьи с детьми, проводили время с подопечными. Зоозащитники проводили для юных югорчан «Уроки добра».

Добавим, что югорчане планируют продолжить обустройство «Переправы», построить дом волонтеров, увеличить количество вольеров, обустроить детскую площадку

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ИСТОЧНИК KP.RU