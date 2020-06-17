Югра присоединилась к всероссийской акции защиты бездомных животных

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:10:49+03:00

Помочь может каждый

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В ХМАО стартовала акция «Лучший друг», направленная на защиту бездомных животных.

Как отмечает парламентарий думы ХМАО Николай Ташланов, режим самоизоляции негативно сказался на деятельности приютов для бездомных животных.

- Многие лишились финансовой поддержки – резко сократились объёмы пожертвований и материальной помощи. К тому же карантинные меры стали препятствием для посещения волонтёрами, работающими в приютах, своих подопечных. Цель акции – напомнить югорчанам о проблеме ответственного отношения к животным, необходимости принимать активное участие в их судьбе, - сообщил Николай Ташланов.

Отметим, что в течение июня в регионе будут проводить сбор кормов, медикаментов, прогулочного инвентаря и средств ухода за животными.

Вся полученная помощь поступит в учреждения, занимающиеся передержкой и пристройством животных. Помочь может каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU