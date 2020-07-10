2020-07-10T16:43:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие стимулирующие и поддерживающие выплаты предусмотрены для югорчан в период пандемии?

Подробно об этом рассказала глава ХМАО Наталья Комарова
Руслан Савинов
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Какие стимулирующие и поддерживающие выплаты предусмотрены для югорчан в период пандемии?Какие стимулирующие и поддерживающие выплаты предусмотрены для югорчан в период пандемии?Фото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела очередное заседание окружного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Часть обсуждения на онлайн-встрече касалась обсуждения мер поддержки югорчан в период пандемии.

- Правительство ХМАО выделит 27 млн. рублей муниципалитетам для компенсации затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг предпринимателям в тех отраслях, которые пострадали от распространения COVID-19, - заявила глава региона.

Также стало известно, что сумма стимулирующих выплат, направленных с апреля югорским медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, составила 1,2 млрд. рублей.

Кроме того, более 5,5 тысяч многодетных семей, имеющих право на югорский семейный капитал, получили выплаты на срочные нужды в размере до 35 тысяч рублей.

- Все выпускники в Югре, а это почти десять тысяч школьников, смогли получить по пять тысяч рублей в качестве единовременной выплаты

Напомним, что в регионе осуществляются ежемесячные доплаты к зарплате тем работникам, которые оказывают услуги на дому:

- Выплата осуществлена 678 работникам на общую сумму более 4 млн. рублей, - сообщили на заседании оперштаба.

Добавим, что Наталья Комарова поручила окружному департаменту соцразвития обращать внимание на каждое заявление или сообщение, связанное с оказанием помощи югорчанам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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