10 Июль 2020 2020-07-10T16:43:57+03:00

Какие стимулирующие и поддерживающие выплаты предусмотрены для югорчан в период пандемии? Фото: pixabay.com

Подробно об этом рассказала глава ХМАО Наталья Комарова

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела очередное заседание окружного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Часть обсуждения на онлайн-встрече касалась обсуждения мер поддержки югорчан в период пандемии.

- Правительство ХМАО выделит 27 млн. рублей муниципалитетам для компенсации затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг предпринимателям в тех отраслях, которые пострадали от распространения COVID-19, - заявила глава региона.

Также стало известно, что сумма стимулирующих выплат, направленных с апреля югорским медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, составила 1,2 млрд. рублей.

Кроме того, более 5,5 тысяч многодетных семей, имеющих право на югорский семейный капитал, получили выплаты на срочные нужды в размере до 35 тысяч рублей.

- Все выпускники в Югре, а это почти десять тысяч школьников, смогли получить по пять тысяч рублей в качестве единовременной выплаты

Напомним, что в регионе осуществляются ежемесячные доплаты к зарплате тем работникам, которые оказывают услуги на дому:

- Выплата осуществлена 678 работникам на общую сумму более 4 млн. рублей, - сообщили на заседании оперштаба.

Добавим, что Наталья Комарова поручила окружному департаменту соцразвития обращать внимание на каждое заявление или сообщение, связанное с оказанием помощи югорчанам.

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Об этом стало известно от главы региона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU