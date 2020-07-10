10 Июль 2020 2020-07-10T15:42:02+03:00

За сутки в Югре при купании погибли три человека. Фото МЧС по ХМАО.

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Сообщение о первом происшествии на воде поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Нягани в 15:20.

- На реке Нягань-Юган в районе гидронамыва, на участке не подготовленном для купания, утонули двое мужчин. Спасатели немедленно прибыли на место. Через 50 минут был обнаружен человек без признаков жизни, поиски второго мужчины продолжаются, - пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

По словам очевидцев, один мужчина пошел купаться и начал тонуть, второй пытался ему помочь, но на берег они не выбрались.

О втором трагическом случае стало известно вечером. В дежурно-диспетчерскую службу Сургута позвонили очевидцы и сообщили, что около 20:00 на реке Чёрная в районе СОТ «Буровик» пошел купаться пьяный 29-летний молодой человек, который утонул:

- Специалисты Сургутского спасательного центра на месте трагедии сразу же обнаружили тело погибшего и доставили его на берег. Полицейские проводят расследование происшествия, - рассказали спасатели.

Напомним, всего с начала лета на водоемах ХМАО зафиксировано 19 происшествий с гибелью 12 человек, еще в пяти случаях поиски продолжаются. В семи случаях происшествия связаны с купанием в не специально отведенных и подготовленных местах, еще семь – перевертывание маломерных судов, выпадение людей из моторных лодок, по трем происшествиям обстоятельства устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU