Югорчанка оплатила фальшивую путевку в пансионат

7 Июль 2020 2020-07-07T15:42:57+03:00

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В полицию Лангепаса обратилась 50-летняя жительница с заявлением о том, что в соцсети «Одноклассники» увидела объявление о продаже турпутевок в пансионат в Алуште.

- Перейдя по ссылке на интернет-сайт заявительница выбрала путевку и позвонила на указанный в объявлении номер, затем выбрала способ оплаты, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Далее югорчанке на электронную почту поступил пакет документов. Она перевела 98 тысяч рублей. После перевода средств на связь с покупательницей никто не выходил.

Сейчас по данному факту ведется следствие.

- Полиция призывает югорчан быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом, полученную информацию в интернете нужно проверять у официальных источников, - напоминают стражи порядка.

Добавим, что по всем подозрительным фактам нужно сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU