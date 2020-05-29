Сургутянин вместо крупного выигрыша стал жертвой афериста
В дежурную часть полиции Сургута поступило заявление от местного жителя о том, что у него украли деньги.
- На телефон 27-летнего сургутянина позвонили. Неизвестный представился сотрудником одного из мобильных операторов и сообщил, что мужчина выиграл приз в 20 тысяч рублей. Злоумышленник пояснил, что для получения выигрыша сургутянину необходимо сообщить номер банковской карты, на которую он хотел бы получить выигранную сумму, - пояснили стражи порядка.
Злоумышленник получил доступ в личный кабинет онлайн-банка потерпевшего и списал девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU