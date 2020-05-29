Сургутянин вместо крупного выигрыша стал жертвой афериста

29 Май 2020 2020-05-29T15:59:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Сургута поступило заявление от местного жителя о том, что у него украли деньги.

- На телефон 27-летнего сургутянина позвонили. Неизвестный представился сотрудником одного из мобильных операторов и сообщил, что мужчина выиграл приз в 20 тысяч рублей. Злоумышленник пояснил, что для получения выигрыша сургутянину необходимо сообщить номер банковской карты, на которую он хотел бы получить выигранную сумму, - пояснили стражи порядка.

Злоумышленник получил доступ в личный кабинет онлайн-банка потерпевшего и списал девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU