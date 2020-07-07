Пожар на технологическом трубопроводе ликвидировали в Ханты-Мансийском районе
Диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 22:54 накануне, 6 июля, поступило сообщение о возгорании технологической арматуры пластикового трубопровода в границах Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе
Уточняется, что к месту вызова были направлены подразделения частной пожарной охраны.
- На месте вызова было обнаружено горение на площади в два квадратных метра, которое было ликвидировано в течение трех минут, - сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
В итоге в результате пожара площадь возгорания составила два квадратных метра:
- Один человек пострадал и был госпитализирован, - рассказали спасатели.
Сейчас органами дознания МЧС России проводится расследование причин происшествия.
Ранее мы писали о пожар на трансформаторной подстанции в Сургутском районе. Напомним, сперва спасатели не могли приступить к ликвидации очага, потому что силовая установка находилась под высоким напряжением.
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ИСТОЧНИК KP.RU