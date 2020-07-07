7 Июль 2020 2020-07-07T11:36:33+03:00

Пожар на технологическом трубопроводе ликвидировали в Ханты-Мансийском районе. Фото МЧС по ХМАО.

Один человек пострадал

Изменить размер текста: A A

Диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 22:54 накануне, 6 июля, поступило сообщение о возгорании технологической арматуры пластикового трубопровода в границах Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе

Уточняется, что к месту вызова были направлены подразделения частной пожарной охраны.

- На месте вызова было обнаружено горение на площади в два квадратных метра, которое было ликвидировано в течение трех минут, - сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

В итоге в результате пожара площадь возгорания составила два квадратных метра:

- Один человек пострадал и был госпитализирован, - рассказали спасатели.

Сейчас органами дознания МЧС России проводится расследование причин происшествия.

Ранее мы писали о пожар на трансформаторной подстанции в Сургутском районе. Напомним, сперва спасатели не могли приступить к ликвидации очага, потому что силовая установка находилась под высоким напряжением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югорские спасатели потушили за неделю 48 пожаров

Лишь один человек получил в огне травмы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU