2020-07-06T13:28:27+03:00
Общество

Югорские спасатели потушили за неделю 48 пожаров

Лишь один человек получил в огне травмы
Руслан Савинов
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Югорские спасатели потушили за неделю 48 пожаров. Фото МЧС по ХМАО.Югорские спасатели потушили за неделю 48 пожаров. Фото МЧС по ХМАО.
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За минувшую неделю с 29 июня по 5 июля спасательные подразделения ХМАО ликвидировали 48 пожаров и спасли материальных ценностей на сумму более 40 млн рублей, с мест ЧП были эвакуированы 19 человек.

В большинстве случаев горели жилые дома и квартиры - 8, хозпостройки - 3, бани - 8, транспорт - 6. Целых 21 раз пожарные выезжали на возгорание травы, мусора и бесхозных строений.

- Серди основных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печей, - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Кроме того, от огня пострадали 25 строений и шесть транспортных средств, в огне травмы получил один человек.

Также подразделения спасателей 18 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП.

- При эксплуатации электрооборудования не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов, - напоминают югорчанам спасатели.

Добавим, что югорчанам советую обзавестись пожарным извещателем с GSM модулем:

- При незначительном задымлении он не только оповестит о пожаре звуковым сигналом, но и направит сообщение на запрограммированные телефонные номера, - пояснили специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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