Огнеборцы Югры ликвидировали за неделю 77 пожаров

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:53:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В ХМАО с 8 по 14 июня случилось 77 пожаров. Спасены три человека, 20 – эвакуированы пожарными подразделениями. Также огнеборцы отстояли имущество югорчан на сумму более 32 млн. рублей.

В большинстве случаев горели транспорт и техника различного назначения, бани, жилые дома, квартиры и дачи. Более 22 раз пожарные выезжали на возгорания травы и мусора,

- Среди основных причин пожаров – нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печей, неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали 27 строений и десять единиц техники. Травмы получили пять человек, - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 19 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU