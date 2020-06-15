2020-06-15T08:53:33+03:00
Происшествия

Огнеборцы Югры ликвидировали за неделю 77 пожаров

Из огня спасены три человека
Руслан Савинов
Поделиться:
Огнеборцы Югры ликвидировали за неделю 77 пожаров. Фото МЧС ХМАО.Огнеборцы Югры ликвидировали за неделю 77 пожаров. Фото МЧС ХМАО.
Изменить размер текста:

В ХМАО с 8 по 14 июня случилось 77 пожаров. Спасены три человека, 20 – эвакуированы пожарными подразделениями. Также огнеборцы отстояли имущество югорчан на сумму более 32 млн. рублей.

В большинстве случаев горели транспорт и техника различного назначения, бани, жилые дома, квартиры и дачи. Более 22 раз пожарные выезжали на возгорания травы и мусора,

- Среди основных причин пожаров – нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печей, неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали 27 строений и десять единиц техники. Травмы получили пять человек, - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 19 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Сургута планируют снести 54 дома в 2020 году
В Югре упрощается порядок предоставления поддержки индустриальным паркам
Более трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещей
В Нижневартовске появится граффити, посвященное медработникам
Югорчанин украл тюбик зубной пасты и две зубные щетки: возбуждено уголовно дело
Сургут и Ханты-Мансийск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом
Ссора переросла в хулиганство: два брата ранили оппонента из травматического пистолета
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июня 2020 года составило 4753 человек
Сквер Матери появится в Нижневартовске
Молодой сургутянин обокрал любимую
Новое жилье получит 51 семья поселка Солнечный Сургутского района
Полиция Сургута задержала женщину с поддельным дипломом об образовании
В Югре за незаконный вылов рыбы осудили 12 браконьеров
«КИА» перевернулась на автодороге «Урай – Советский»
Огнеборцы Югры ликвидировали за неделю 77 пожаров
Мотоциклист врезался в ограждение на автодороге «Нягань – Приобье»
Погода в Югре 15 июня: местами небольшой дождь