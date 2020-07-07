2020-07-07T10:11:48+03:00
Происшествия

В Сургутском районе ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

Горел сам объект и разлившееся трансформаторное масло
Руслан Савинов
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В Сургутском районе ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции. Фото МЧС по ХМАО.В Сургутском районе ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции. Фото МЧС по ХМАО.
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Диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона Сургутского района сегодня, 7 июля, в 7:29 поступило сообщение о возгорании технологической трансформаторной подстанции.

- Первые отделения прибыли через две минуты. Горела подстанция и разлившееся трансформаторное масло, - сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Известно, что сперва спасатели не могли приступить к ликвидации очага, потому что силовая установка находилась под высоким напряжением.

- Через 40 минут подстанцию обесточили и подразделения огнеборцев приступили к действиям по ликвидации возгорания, - сообщили в региональном МЧС.

Отметим, что пламя с установки удалось сбить быстро, но продолжало гореть разлившееся масло.

Вскоре спасатели предприняли пенную атаку. В 9:07 все подразделения получили команду «Отбой», огонь был потушен.

Добавим, что по предварительной информации от огня никто не пострадал. Общая площадь возгорания - 60 кв. м. Для ликвидации возгорания привлекали восемь единиц спецтехники и 26 сотрудников МЧС.

Особо отметим, что электроснабжение переключено на резервную линию без перебоев подачи для потребителей. Причину ЧП устанавливают органы дознания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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