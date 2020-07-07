7 Июль 2020 2020-07-07T09:36:07+03:00

Около 4 % молочной продукции в Югре не соответствовало гигиеническим нормативам Фото: pixabay.com

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На территории Югры за шесть месяцев 2020 года исследовано 816 проб молока и молочной продукции, не соответствовало гигиеническим нормативам 30, то есть 3,7%.

- По санитарно-химическим показателям исследовано 108 проб молочной продукции, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам, - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Под показателями подразумевались пестициды, мышьяк, ртуть, свинец, кадмий.

Кроме того, по физико-химическим показателям исследовано 159 проб: не соответствовали гигиеническим нормативам пять проб (0,6%), в том числе три пробы по показателям идентификации.

В свою очередь по микробиологическим показателям исследовано 506 проб молочной продукции: не соответствовали гигиеническим нормативам 25 (3,1%).

Добавим, что по результатам контроля снято с реализации четыре партии молока и молочной продукции объёмом 1385,2 килограммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU