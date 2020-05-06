2020-05-06T14:38:15+03:00
Общество

Фальсифицированное немолочными жирами масло выявили в Октябрьском районе

Некачественный товар прибыл из Челябинской области
Руслан Савинов
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Фальсифицированное немолочными жирами масло выявили в Октябрьском районеФальсифицированное немолочными жирами масло выявили в Октябрьском районеФото: pixabay.com
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В ходе плановой проверки в поселке Карымкары Октябрьского района ХМАО было взято на исследование масло сливочное «Традиционное», изготовленное в Челябинской области. О результатах проверки стало известно от пресс-службы Роспотребнадзора Югры.

- Проведена оценка подлинности для выявления фальсификации молочной продукции. По результатам проведенных исследований выяснилось, что показатели жирных кислот выходят за пределы допустимых границ, - сообщили специалисты.

Эксперты отметили нарушение Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Информация о фальсифицированной продукции направлена для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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