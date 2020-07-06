2020-07-06T11:31:56+03:00
Происшествия

Аферистка выманивала в соцсетях деньги у сургутянок, пытавшихся купить детские коляски

Сейчас злоумышленница находится в Калуге
Руслан Савинов
Поделиться:
Аферистка выманивала в соцсетях деньги у сургутянок, пытавшихся купить детские коляскиАферистка выманивала в соцсетях деньги у сургутянок, пытавшихся купить детские коляскиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Сургуте возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество» в отношении 27-летней уроженки Калуги, которую подозревают в совершении ряда дистанционных преступлений.

- Установлено, что калужанка создала несколько открытых страниц в соцсети «Инстаграм» якобы для продажи товаров для детей и колясок.

- Подозреваемая пополняла контент фото из других источников. Также обязательным условием при оформлении сделки было внесение 100% предоплаты за товар электронным переводом, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Известно, что от действий злоумышленницы пострадали две сургутянки:

- Женщины наткнулись на заманчивые цены и перевели 26 и 15 тысяч рублей соответственно, - уточнили стражи порядка.

Кроме того, подозреваемая проворачивала подобные мошенничества в отношении жителей Пензенской и Калужской областей.

Сейчас девушка находится в Калуге. Там ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России. Злоумышленнице может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пенсионерка в Ханты-Мансийске украла детскую коляску

Женщине грозит уголовная ответственность (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На стихийных пляжах Ханты-Мансийска спасатели проводят ежедневные рейды
На станции переливания крови в Югре сохранится особый режим работы учреждения
Сургутянин употребил наркотики и задушил друга
Житель Алтайского края потратил с чужой топливной карты в Югре кругленькую сумму
В Ханты-Мансийском районе идет снижение уровня воды в реках и повышение пожарной опасности
Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили 167 пьяных водителей
Уже 3698 югорчан пострадали от укусов клещей
Югорские спасатели потушили за неделю 48 пожаров
В Нижневартовске откроется библиотека нового поколения
Москвич выманил у хантымансийца 356 тысяч рублей
Югорск признали самым экологичным городом всего региона
Аферистка выманивала в соцсетях деньги у сургутянок, пытавшихся купить детские коляски
Сургут оказался во главе списка по приросту заболевших коронавирусом за сутки
В Нижневартовске появится граффити на опорах моста
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 6 июля 2020 года составило 10590 человек
Новые мастера спорта международного класса появились в Югре
В Югре в ДТП погиб мотоциклист
Главу Пыть-Яха оштрафовали за невыполнение требований прокурора
Лучшего водителя определят в Нижневартовске
Обработку общественных пространств против коронавируса усилили в Ханты-Мансийске
Погода в Югре 6 июля: преимущественно без осадков
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 5 июля 2020 года превысило 10 тысяч человек
Погода в Югре 5 июля: солнечный день
В Сургуте появится новая школа с бассейном и тиром