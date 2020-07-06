Аферистка выманивала в соцсетях деньги у сургутянок, пытавшихся купить детские коляски
В Сургуте возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество» в отношении 27-летней уроженки Калуги, которую подозревают в совершении ряда дистанционных преступлений.
- Установлено, что калужанка создала несколько открытых страниц в соцсети «Инстаграм» якобы для продажи товаров для детей и колясок.
- Подозреваемая пополняла контент фото из других источников. Также обязательным условием при оформлении сделки было внесение 100% предоплаты за товар электронным переводом, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Известно, что от действий злоумышленницы пострадали две сургутянки:
- Женщины наткнулись на заманчивые цены и перевели 26 и 15 тысяч рублей соответственно, - уточнили стражи порядка.
Кроме того, подозреваемая проворачивала подобные мошенничества в отношении жителей Пензенской и Калужской областей.
Сейчас девушка находится в Калуге. Там ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России. Злоумышленнице может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU