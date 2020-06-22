Пенсионерка в Ханты-Мансийске украла детскую коляску

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:13:43+03:00

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В полицию Ханты-Мансийска с заявлением о пропаже детской коляски обратился житель 33-летний местный житель.

Установлено, что детскую коляску владелец оставил на территории парковки на улице Югорской, а сам в это время мужчина заносил малыша домой.

- Через несколько минут хантымансиец вернулся за коляской, но на месте ее не обнаружил. По горячим следам нашли подозреваемую: ей оказалась 62-летняя местная жительница, - сообщают стражи подряда.

Женщина объяснила свои действия трудным финансовым положением, которое она хотела поправить, продав коляску.

Теперь на пенсионерку возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В данный момент югорчанка под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU