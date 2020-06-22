Пенсионерка в Ханты-Мансийске украла детскую коляску
В полицию Ханты-Мансийска с заявлением о пропаже детской коляски обратился житель 33-летний местный житель.
Установлено, что детскую коляску владелец оставил на территории парковки на улице Югорской, а сам в это время мужчина заносил малыша домой.
- Через несколько минут хантымансиец вернулся за коляской, но на месте ее не обнаружил. По горячим следам нашли подозреваемую: ей оказалась 62-летняя местная жительница, - сообщают стражи подряда.
Женщина объяснила свои действия трудным финансовым положением, которое она хотела поправить, продав коляску.
Теперь на пенсионерку возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В данный момент югорчанка под подпиской о невыезде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сургутянка переложила своего ребенка в чужую коляску, которая ей приглянулась
За кражу имущества женщине грозит лишение свободы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU