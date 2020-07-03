2020-07-03T14:41:08+03:00
Происшествия

Югорские правоохранители усилил борьбу с ложными сообщениями о терактах

Восемь звонков о заведомо ложных актах терроризма произошло за полгода
Руслан Савинов
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Югорские правоохранители усилил борьбу с ложными сообщениями о терактахЮгорские правоохранители усилил борьбу с ложными сообщениями о терактахФото: pixabay.com
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В первом полугодии 2020 года УМВД по ХМАО зафиксировало восемь сообщений о заведомо ложных актах терроризма.

- Звонки поступали из Нефтеюганска – два, Нижневартовска – два, Урая – два, Сургута – один, Ханты-Мансийска – один. По каждому из них возбуждены уголовные дела, - сообщили полицейские.

Кроме того, управление судебного департамента ХМАО во втором полугодии 2019 года и в первом квартале 2020 года рассмотрело 11 уголовных дел за ложные сообщения об актах терроризма.

- Сообщения поступили из Сургута – шесть, Нижневартовска – два, Сургутского района – два, Нефтеюганского района – один, - уточнили стражи порядка.

Например, в поселке Салым Нефтеюганского района пьяный югорчанин-хулиган по телефону экстренной службы «112» сообщил заведомо недостоверную информацию о том, что в одном из домов находятся люди с боеприпасами и оружием

- По его словам, они готовили вооруженное нападение на отделение полиции. За ложное сообщение суд приговорил его к полугоду ограничения свободы, - привели пример правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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