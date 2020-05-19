Вартовчанин принял звук телевизора за террористический акт
В Нижневартовске установили подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма
- По телефону единой дежурной диспетчерской службы Нижневартовска мужчина сообщил о том, что в одной из соседских квартир, где он проживает, якобы находится бомба, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Шутником» оказался 36-летний местный житель:
- По его словам, он услышал странные звуки в квартире соседей. Установлено, что в этот момент соседи просто смотрели телевизор, - рассказали стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказанием может стать лишение свободы сроком до трех лет. Пока что вартовчанин под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU