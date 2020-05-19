2020-05-19T14:45:35+03:00
Происшествия

Вартовчанин принял звук телевизора за террористический акт

За ложный звонок спецслужбам мужчине грозит тюремный срок
Руслан Савинов
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Вартовчанин принял звук телевизора за террористический актВартовчанин принял звук телевизора за террористический актФото: pixabay.com
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В Нижневартовске установили подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма

- По телефону единой дежурной диспетчерской службы Нижневартовска мужчина сообщил о том, что в одной из соседских квартир, где он проживает, якобы находится бомба, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Шутником» оказался 36-летний местный житель:

- По его словам, он услышал странные звуки в квартире соседей. Установлено, что в этот момент соседи просто смотрели телевизор, - рассказали стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказанием может стать лишение свободы сроком до трех лет. Пока что вартовчанин под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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