В Югре школьница, получившая травму носа в школе, получила компенсацию морального вреда
Правоохранители Мегиона провели проверку по обращению о нарушении прав несовершеннолетней. Установлено, что в школе 11-летняя девочка получила травму носа.
Напомним, по закону образовательные организации должны создавать безопасные условия для детей.
- В отношении образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся», -
В итоге школу привлекли к административной ответственности, штрафу в размере 50 тысяч рублей.
Кроме того, городской суд Мегиона взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка.
Также руководителю учреждения внесли представление об устранении нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица, не обеспечивших безопасность во время учебного процесса.
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ИСТОЧНИК KP.RU