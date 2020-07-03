3 Июль 2020 2020-07-03T10:43:04+03:00

В Югре школьница, получившая травму носа в школе, получила компенсацию морального вреда Фото: pixabay.com

К дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица

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Правоохранители Мегиона провели проверку по обращению о нарушении прав несовершеннолетней. Установлено, что в школе 11-летняя девочка получила травму носа.

Напомним, по закону образовательные организации должны создавать безопасные условия для детей.

- В отношении образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся», -

В итоге школу привлекли к административной ответственности, штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, городской суд Мегиона взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка.

Также руководителю учреждения внесли представление об устранении нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица, не обеспечивших безопасность во время учебного процесса.

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ИСТОЧНИК KP.RU