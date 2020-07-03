2020-07-03T11:14:11+03:00
Происшествия

В Югре сбили двоих детей

В одном случае водитель скрылся с места аварии
Руслан Савинов
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Водитель на «Киа» сбил ребенка и скрылся с места ДТП в ЮгреВодитель на «Киа» сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Югре
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На югорских автодорогах накануне, 2 июля, шесть человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних, в шести дорожно-транспортных происшествиях.

Так, утром в Сургуте в жилой зоне водитель «Уаза» допустил наезд на велосипедиста, который при пересечении дворового проезда, не спешился.

- В результате происшествия 12-летний мальчик получил телесные повреждения, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

Затем второе ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в Нижневартовске.

- На 13-летнего пешехода в жилой зоне был совершен наезд автомобиля «Киа», который уехал с места происшествия. и Однако его установили в ходе оперативных мероприятий.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четырех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности, 22 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Проведите разъяснительную работу со детьми и личным примером учите их безопасному поведению на дороге, покажите маршрут безопасного движения от дома до мест развлечения и досуга ребенка. Обязательно изучите с ребенком правила для велосипедистов, - советуют эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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