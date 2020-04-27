Эвакуированных из Азии югорчан ждет обсервация

27 Апр 2020 2020-04-27T12:53:17+03:00

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Восемь российских туристов, которых заберут из Фиджи, Индонезии и Таиланда, разместят в обсерваторе на базе комплекса «Олимпия» в городе Сургуте. Всех пассажиров спецборта, организованного правительством Ханты-Мансийского автономного округа, по прилете в Сургут отправят на двухнедельный карантин, сообщает оперштаб Югры.

Прибытие в Сургут специального рейса авиакомпании «ЮТэйр», который следует по маршруту Денпасар (Индонезия) – Бангкок (Таиланд) – Сургут (Россия), запланировано на 28 апреля. Рейс организован по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. Ранее в прямом эфире глава региона сообщила о такой необходимости – в связи с поступающими обращениями от жителей, напомнил оперштаб Югры. Рейс стал возможен благодаря организационному содействию и поддержке в части контактов с властями иностранных государств правительства Российской Федерации, Министерства иностранных дел, Росавиации, Минкомсвязи РФ.

Таким образом, правительство Югры организует эвакуацию из Индонезии и Таиланда для 192 россиян. Это туристы из нескольких регионов, которые не смогли вернуться ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для них авиаперелет бесплатный. Списки пассажиров уточняются в режиме реального времени.

– Все граждане, прибывающие в Сургут данным рейсом, выразили согласие пройти по прибытию необходимые санитарно-карантинные мероприятия. Региональным оперативным штабом поручено главам муниципальных образований Югры, жители которых прибудут в Сургут спецрейсом, организовать транспортировку до места проживания во взаимодействии с региональными подразделениями управления Роспотребнадзора, МВД, а также предусмотреть комплекс мер по соблюдению режима самоизоляции в течение 14 дней прибывших граждан, – пояснил оперштаб Югры.

Отметим, что в Сургут прилетят 104 югорчанина. Это жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Когалыма, Радужного, Пыть-Яха, Мегиона, а также Березовского района. Сургутяне и нижневартовцы отправятся домой и проведут карантин у себя дома. Остальных же, скорее всего, разместят в гостиницах: главам муниципальных образований поручено организовать решение этой задачи.

Известно также, что россиян из других регионов разместят в обсерваторе в Сургуте, на базе отдыха «Олимпия». Ямальцев и тюменцев организовано вывезут на Ямал и в Тюмень соответственно, где они будут проходить карантин.

Россия продолжает возвращать на родину граждан, застрявших за границей из-за общемирового карантина. Как сообщило Минкомсвязь России, в ближайшие время ожидаются вывозные рейсы из Италии, Израиля, ОАЭ, Армении, Мальдив и Шри-Ланки. На борт вывозных рейсов берут только граждан, выехавших из России после 1 января 2020 года. Вывоз россиян с авиабилетом российской авиакомпании осуществляется бесплатно. При наличии авиабилета иностранного авиаперевозчика придется приобрести билет на борт российского самолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU