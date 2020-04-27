По инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой домой с Фиджи и Таиланда вернутся 192 человека

27 Апр 2020 2020-04-27T11:52:20+03:00

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Специально чартерный рейс, организованный правительством Ханты-Мансийского автономного округа, должен вылететь сегодня, 27 апреля, из Индонезии в Фиджи. Там начнется сбор российских туристов, застрявших в зарубежье в период мировой пандемии коронавируса. Путешественники оказались запертыми в чужеземье из-за жестких ограничительных мер со стороны других государств и прекращения авиасообщения между странами.

Рейс № UTA9033 Нанди (Фиджи) – Денпасар (Индонезия) – Бангкок (Таиланд) – Сургут (Россия) доставит домой 192 человека. Это жители регионов «тюменской матрёшки», а также восемь пассажиров других регионов. Губернатор Югры Наталья Комарова предложила коллегам из соседних ЯНАО и Тюменской области Дмитрию Артюхову и Александру Моору организовать трансфер земляков домой. Таким образом, одним бортом вместе с югорчанами вернутся и ямальцы с тюменцами.

Идею Натальи Комаровой поддержал глава МИД России Сергей Лавров. Он попросил принять на борт жителей других регионов страны, которые также застряли за рубежом без возможности вернуться.

Полный маршрут включает в себя пункты назначения Нанди (Фиджи) – Денпасар (Индонезия) – Бангкок (Таиланд) – Сургут (Россия). Этот рейс в СМИ уже назвали грандиозным. В связи с тем, что маршрут следования непрост, точного времени прибытия в Сургут сейчас сказать невозможно: называется только дата – 28 апреля. Авиакомпания указала только примерное время вылета. Многое решают обстоятельства. Например, уже сейчас вылет задерживается из-за нелетной погоды на Фиджи. Об этом сообщили очевидцы происходящего.

– Скорее всего, задержка из-за грозы. Сегодня в аэропорту Нанди гроза и ливневый дождь, облачность ниже минимума. Поэтому экипаж не может вылететь в аэропорт назначения по расписанию. Ждут погоду, – написал в общей беседе один из путешественников.

Несмотря на непростой путь, который предстоит туристам, они рады скорому возвращению домой. Как сообщает оперштаб Югры, среди попавших в трудную ситуацию сограждан эвакуируют несовершеннолетних детей, а также пожилых людей с хроническими заболеваниями, в том числе и онкологическими. Эвакуация пройдет с учетом всех необходимых противоэпидемиологических мер.

– За безопасностью в ходе эвакуационной операции, а также за соблюдение режима самоизоляции, будут отвечать МВД совместно с силами Росгвардии, – сообщили организаторы.

По прилете югорчан ждет две недели самоизоляции. Они будут распределены по муниципалитетам в зависимости от прописки. Большинство из них – жители Сургута и Нижневартовска, скорее всего, в местных гостиницах: сейчас этот вопрос еще прорабатывается.

Северяне в общем чате Telegram порадовались, что тюменцев тоже взяли на спецборт, организованный югорским правительством. Скриншот

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Дата прибытия рейса, 28 апреля, – «условно точная» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU