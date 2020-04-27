2020-04-27T11:34:53+03:00
Общество

Рейс с югорскими туристами прибудет 28 апреля

Дата – «условно точная»
Руслан Савинов
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В Сургут прибудет спецрейс с пассажирами из Индонезии и ТаиландаВ Сургут прибудет спецрейс с пассажирами из Индонезии и ТаиландаФото: pixabay.com
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На 28 апреля по поручению губернатора ХМАО Рейс запланировано прибытие в Сургут специального рейса по маршруту Денпасар (Индонезия) – Бангкок (Таиланд) – Сургут (Россия).

- На данном рейсе прибудут в Россию из Индонезии и Таиланда 192 человека. Это туристы из нескольких регионов, не только Югры, которые не смогли вернуться ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения в связи с распространением коронавирусной инфекции, - пояснили в региональном оперативном штабе.

Распределение по регионам к настоящему моменту приблизительно следующее следующее: ХМАО – 104 человека: это жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Когалыма, Радужного, Пыть-Яха, Мегиона, а также Березовского района. Кроме того, Тюменская область – 55 человек, Ямал – 25 человек.

Прибывших разместят в обсерваторе «Олимпия» в Сургуте. Добавим, что дата прибытия рейса – «условно точная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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