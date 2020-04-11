2020-04-11T18:53:20+03:00
Экономика

Власти Югры рассказали, как будут поддерживать предпринимателей в период повышенной готовности

Бизнесменам окажут адресную поддержку
Алексей КОСЕНЧУК
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Власти Югры рассказали, как будут поддерживать предпринимателей в период повышенной готовности. Фото: Правительство ЮгрыВласти Югры рассказали, как будут поддерживать предпринимателей в период повышенной готовности. Фото: Правительство Югры
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Власти Югры вместе с муниципальными образованиями региона составляют реестр предпринимателей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса. Об этом в рамках онлайн-конференции с губернатором Натальей Комаровой заявил директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Николай Милькис. По его словам, бизнесменам начнут оказывать адресную поддержку.

- На сайте «Бизнес Югры.рф» опубликованы все меры поддержки. В режиме онлайн мы будем проводить консультировать предпринимателей и предлагать помощь малому и среднему бизнесу, - отметил Николай Милькис.

Как отметила глава региона, сегодня для бизнеса сделаны послабления. Например, некоторые отрасли сферы услуг могут работать во время режима самоизоляции, правда, при условии полного соблюдения мер безопасности. Наталья Комарова подчеркнула, что в таких предпринимателей будут проверять только в том случае, если они не будут их соблюдать. Тем, кто не будет придерживаться самоконтроля, может грозить закрытие.

Отметим, во время режима повышенной готовности в Югре приостановили работу множества предприятий. В связи с этим предпринимателей поддерживают все уровни власти: местные, региональные и федеральные. Бизнесменам снизили тарифы по страховым взносам, дали отсрочку и реструктуризацию по кредитам, продлили сроки уплаты налогов и многое другое.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», сегодня, 11 апреля, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова провела онлайн-конференцию на тему «Меры, принимаемые в Югре для противодействия COVID-19».

#ГубернаторОнлайн - COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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