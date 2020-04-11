2020-04-11T14:36:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Наталья Комарова рассказала о режиме самоизоляции в Югре

Глава региона провела онлайн-конференцию в социальных сетях [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Губернатор Наталья Комарова рассказала о режиме самоизоляции в Югре. Фото: правительство ХМАО-ЮгрыГубернатор Наталья Комарова рассказала о режиме самоизоляции в Югре. Фото: правительство ХМАО-Югры
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Действующий в Югре режим самоизоляции – не линейный для всего населения, и разделяется по группам людей. Об этом во время онлайн-конференции «ГубернаторОнлайн» заявила глава ХМАО-Югры Наталья Комарова. По её словам, режим действует для людей из так называемой «группы риска», куда входят граждане старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями и те, кто приехал из-за границы.

- За 14 дней карантина можно точно установить, является ли человек носителем коронавирусной инфекции или нет, - подчеркнула Наталья Комарова. – Сегодня самоизоляция – это ответственное отношение не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих людей.

Аптеки и продуктовые магазины в регионе по-прежнему работают, так как необходимы широкому кругу потребителей. При соблюдении дополнительных мер предосторожности (соблюдения 1,5-метровой социальной дистанции, минимальном контакте с поверхностями и пользовании антисептиками) их работа допустима.

Наталья Владимировна подчеркнула, что, несмотря на режим самоизоляции, в Югре созданы все условия для того, чтобы школьники и студенты получали образование дистанционно.

- В связи с этим карантин и самоизоляция – разные понятия. Поэтому при режиме повышенной готовности используют именно второй термин. Лично у меня сейчас абсолютно другой календарь работы, другие способы общения с людьми, которые отличаются от таких режимов. Несмотря на все возможности Интернета, мне очень не хватает живого общения с людьми, - поделилась Наталья Комарова.

Напомним, сегодня губернатор Югры провела в социальных сетях онлайн-конференцию «Меры, принимаемые в Югре для противодействия COVID-19».

#ГубернаторОнлайн - COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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